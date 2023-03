أسوشيتد برس: خفر السواحل الليبيين يواصلون سلسلة انتهاكاتهم لحقوق الإنسان

ليبيا- تابع تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأميركية آخر انتهاكات حقوق الإنسان لخفر السواحل الليبيين بحق المهاجرين غير الشرعيين.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد نقل عن منظمة “سوس ميدتراني” الإنسانية الأوروبية للبحث والإنقاذ اتهاماتها لخفر السواحل الليبيين بإطلاق رصاصات تحذيرية فوق سفينة “أوشن فايغنغ” أثناء محاولتها إنقاذ زورق مطاطي حامل لمهاجرين غير شرعيين.

ووفقا للتقرير إعاد خفر السواحل الليبيون نحو 80 من هؤلاء بعد اعتراض طائش لزورقهم مبينا اقتراب قارب الجانب الليبي بشكل خطير من “أوشن فايغنغ” وتهديد طاقهما بالبنادق وإطلاق طلقات نارية في الهواء والمناورة بسرعة لمنع المهام الإنقاذية لتبتعد السفينة.

وبحسب التقرير راقبت طائرة المراقبة المدنية “سي بيرد2” المملوكة لمنظمة “سي ووتش” الإنسانية الدولية سقوط مهاجرين غير شرعيين من الزورق المطاطي في البحر الأبيض المتوسط قبل استعادتهم من قبل خفر السواحل الليبيين لترقبهم “أوشن فايغنغ” وهي تبتعد عنهم بعد تحذيرها من عدم قانونية تهديدها بالرصاص.

ترجمة المرصد – خاص

