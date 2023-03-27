رئيس مؤسسة النفط يكشف عن خططه لجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين

كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، عن خططه لجذب الاستثمار وتعزيز الإنتاج، مؤكدا على أنه يحظى بدعم كل من حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وقال بن قدارة، في تصريحات له اليوم الأحد، إنه يتمتع بالدعم مما سمح بإعادة الإنتاج النفطي إلى 1.2 مليون برميل في اليوم.

وأضاف: “يمكنني السفر إلى أي مكان في ليبيا – الجنوب، والشرق والغرب وشمال البلاد وإلى أي مكان كما أعمل مع جميع الأطراف، وهذا النوع من الدعم مهم جدا للمؤسسة الوطنية للنفط لمواصلة الإنتاج وتحسينه”.

وأكد رئيس مؤسسة النفط، أن هدفه هو رفع الإنتاج إلى مليوني برميل في اليوم على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، وتعهد بمراجعة النظام المالي في ليبيا لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

كما أشار إلى صفقة بقيمة ثمانية مليارات دولار جرى توقيعها في يناير مع شركة «إيني» الإيطالية لتطوير حقل غاز بحري كدليل على إحراز تقدم، وقال «سترى المزيد من هذه المشاريع الكبيرة في ليبيا.

ويرى بن قدارة أن التغييرات المخطط إدخالها على النظام المالي للاستثمار في مجال النفط والغاز، ستجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكشف عن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، إدارة منفصلة للتركيز على إنتاج الغاز بهدف تصدير المزيد من الموارد الطاقوية إلى الدول الأوروبية التي تسعى لاستبدال الإمدادات من روسيا.