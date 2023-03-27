التويجر: الاستراتجية الأمريكية غير واقعية وأخشى على ليبيا من مصير أوكرانيا

الوطن|رصد

قال الباحث والقانوني الليبي رمضان التويجر، إن الاستراتيجية الأميركية على الرغم من أنها تتحدث عن استقرار ليبيا، فإنه لا يرى فيها كثيرًا من الواقعية، ورأى أنها لم تنظر بما يكفي للمتغيرات التي تحصل على الساحة الدولية.

وأضاف التويجر في تصريحان صحفية “هذه الرؤية الأميركية، لو كانت اعتمدتها قبل 10 سنوات، لكان لها أثر أكبر، أما اليوم فأنا أجزمبتصادمها مع الواقع الدولي المتغير، وكل ما أتمناه ألا تكون ليبيا ساحة معركة شأنها شأن أوكرانيا“.

وأتبع التويجر تصريحاته قائلًا: “يجدر بجميع الأطراف الليبية التعقل والتفكير جديًا في إبعاد ليبيا عن دائرة الصراع وتحقيق الاستقرارالسياسي والاجتماعي والعسكري؛ فالوضع الدولي حساس جداً، يستلزم تنازل الجميع من أجل بقاء ليبيا“.