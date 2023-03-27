عقب هروبه.. تفاصيل مثيرة بالقبض على شخص بكمين محكم في الزنتان

أفادت مديرية امن الزنتان، اليوم الاثنين عن تمكن الاجهزة الامنية تحت إشراف النيابة العامة من ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الامني المشترك بين أعضاء تحرى مركز شرطة الرياينة والزنتان وقسم البحث الجنائي .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن، تم ضبط سيارة المدعو. ح. م. ع. شرطي تابع مركز شرطة الرياينة وبها سلاح ناري ومواد مخدرة حيت لاذا بالفرار وضبط المركبه الالية بمبرزاتها وعرض أوراق المحضر على النيابة العامة.

وتم تكثيف البحث والتحري عليه لضبطه من خلال كمين محكم تحت إشراف النيابة العامة تم ضبطه وبحوزته كمية اضافية من المواد المخدرة يشتبه في كونها مواد مخدرة نوع حشيش .

وأتخدت الإجراءات القانونية واحالته إلى النيابة العامة من حيت الاختصاص .