الحامي: مجلس الدولة لم يتخذ أي خطوة حتى الآن بشأن اختيار أعضاء لجنة (6+6)

ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي أن المجلس لم يتخذ أي خطوة حتى الآن بشأن اختيار أعضاء لجنة (6+6)، وسيكون هناك جلسة رسمية الأسبوع القادم لاتخاذ قرار بالخصوص.

الحامي قالت في تصريح لمنصة “فواصل” إنه أصدر مجموعة من أعضاء مجلس الدولة بياناً عبروا فيه عن رفضهم للتعديل الدستوري الـ13، ووقعوا عليه 54 عضواً.

ولفت إلى أن الموقعين على البيان أكدوا أنهم لم ولن يشاركوا في تزكية أو اختيار أعضاء لجنة (6+6).

