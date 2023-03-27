مصرف ليبيا المركزي يفتح اعتمادات مستندية لأكثر من 250 شركة في أسبوع

كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، عن فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس الجاري.

ووفقا لبيان المصرف المركزي الليبي، فقد تم فتح أكثر من 250 اعتمادا مستنديا خلال تلك الفترة لشركات مختلفة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.