ليبيا الان

زيدان: أمريكا تنخرط بقوة في ليبيا سياسيًا لقلقها من النفوذ الروسي والصيني في أفريقيا

تم النشر منذُ 39 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال الباحث السياسي والاستراتيجي فرج زيدان، إن الولايات المتحدة تنخرط بقوة في العملية السياسية في ليبيا، ما يدفعها لتسليح ما أسماها بالقوة المشتركة لتثبيت موطئ قدم لها في البلاد، في إشارة إلى اجتماع المؤسسة العسكرية الأحد مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

زيدان وفي تصريح تلفزيوني رصده موقع الوطن عزا هذه الخطوة إلى قلق الولايات المتحدة الذي وصفه بالكبير من أي نفوذ رؤوسي لروسيا والصين داخل إفريقيا، لكونها تعد المنتج الأول للنفط الخام عالمياً.

الوسوم

المؤسسة العسكرية الليبية النفوذ الأمريكي في ليبيا خام النفط الليبي ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك