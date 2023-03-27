زيدان: أمريكا تنخرط بقوة في ليبيا سياسيًا لقلقها من النفوذ الروسي والصيني في أفريقيا

الوطن| رصد

قال الباحث السياسي والاستراتيجي فرج زيدان، إن الولايات المتحدة تنخرط بقوة في العملية السياسية في ليبيا، ما يدفعها لتسليح ما أسماها بالقوة المشتركة لتثبيت موطئ قدم لها في البلاد، في إشارة إلى اجتماع المؤسسة العسكرية الأحد مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

زيدان وفي تصريح تلفزيوني رصده موقع الوطن عزا هذه الخطوة إلى قلق الولايات المتحدة الذي وصفه بالكبير من أي نفوذ رؤوسي لروسيا والصين داخل إفريقيا، لكونها تعد المنتج الأول للنفط الخام عالمياً.