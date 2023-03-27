ليبيا.. توقيع عقد إنشاء مصفاة الجنوب بين “زلاّف” وشركة UOP العالمية

شهد اليوم الأحد، توقيع أول عقود مشروع إنشاء مصفاة الجنوب بين شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وائتلاف شركة هاني ويل – يو أو بي الأمريكية، بمقر الشركة.

وحضر مراسم التوقيع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة زلاّف والمدير الإقليمي لشركة هاني ويل – يو أو بي، محمد المحيسن، والوفد المرافق له.

وينص العقد على قيام شركة “هاني ويل – يو أو بي” بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.

ويتكون المشروع من مرحلتين: المرحلة الأولى وهي مرحلة ما يعرف بالـ (FEED) والتي تم توقيع العقد الخاص بها مع شركة هاني ويل – يو أو بي، بينما ستكون المرحلة الثانية هي تفاوض على عقد آخر لتنفيذ أعمال التركيب والاختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل شركة Honeywell فيما بعد للإشراف على عملية التركيب.

وتأتي هذه الخطوة من بين خطوات أخرى ضمن الرؤية الجديدة التي تتبناها المؤسسة الوطنية للنفط، وترجمةً للوعود التي أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة للإسراع في إنشاء مصفاة الجنوب لرفع المعاناة وتوفير الوقود والمحروقات والمساعدة وفي التنمية المكانية لمناطق الجنوب.