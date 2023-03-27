الصول: المجتمع الدولي ورّط ليبيا في صراعات سياسية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إنه يوجد مخطط غربي يهدف لخلق حروب وصراعات في ليبيا بالوكالة، وقودها الشباب الليبي بدعم أطراف بعينها، مؤكداً أن المجلس عازم على حل الأزمة الليبية دون تدخل خارجي، ولن يرضى بفرض حلول على الشعب الليبي، وأن المجتمع الدولي “ورّط” ليبيا في صرتعات سياسية بسيناريوهاته.

وأضاف الصول، إن هناك مخططات لتقسيم ليبيا، حسب النفوذ وتغيير ديموغرافي للبلاد، كما توجد أعداد كبيرة في ليبيا أغلبهم مجهولي الهوية، وهناك ضغوطات غربية لمنحهم الجنسية الليبية.

ولفت إلى وجود قوانين لدى مكتب مقرر مجلس النواب، تمس الأمن القومي الليبي، سيتم إصدارها قريباً، منها قانون مكافحة توطين الأجانب فى ليبيا.