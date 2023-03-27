النايض يؤكد ضرورة إجراء انتخابات رئاسية ونيابية هذا العام

الوطن| رصد

رحب المرشح الرئاسي، رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، بالاستراتيجية الأميركية؛ مؤكداً ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية خلال العام الحالي، وفقاً لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بما يضمن حق قرابة 2.8 مليون ناخب ليبي في عقد هذا الاستحقاق.

ورفض النايض في تصريح، أي مماطلات إضافية بعد 12 عاماً من التسويف، وأي صفقات “نفعية أنانية” بين الزمر السياسية الحاكمة، معتبراً أن الاستراتيجية “متماشية مع رؤية تكتل إحياء ليبيا.

وقال إن “النهج التدريجي المُبين في الخطة الاستراتيجية لمدة 10 سنوات يستحق الثناء بالفعل، وهناك حاجة ماسة إليه، فقط بعد انتخاب برلمان لليبيا ورئيس للبلاد انتخاباً مباشراً، عندئذ يكون بمقدور هذه المؤسسات الدخول في شراكة مع الولايات المتحدة، ودول أخرى على أساس قوي ومنصف، يحافظ على الشرعية والسيادة الوطنية”