في زمن الدبيبة.. الأطباء يهددون بالاستقالات الجماعية والهجرة

الوطن| رصد

يستعد أطباء ليبيا لبدء إضراب مفتوح خلال الأيام القليلة المقبلة، وتصعيد احتجاجاتهم، بسبب ما يعتبرونه إجحافاً مالياً بحقهم، في ظل تدنّي أجورهم وتأخر صرفها.

وهدّد الأطباء “بتقديم استقالات جماعية والهجرة إلى الخارج”، بحسب بيان أصدرته النقابة العام لأطباء ليبيا مؤخرا.

وجاء البيان بعدما نظم عدد من الأطباء وقفة احتجاجية أمام مقر حكومة الدبيبة منتهية الولاية في التاسع من الشهر الجاري، أعلنوا خلالها عن استيائهم، وعدم موافقتهم على جدول رواتب الأطباء الذي أصدرته حكومة الدبيبة.

واعتبروا أنّ الجدول تضمن “عيوباً وأخطاء وإجحافاً” في حقهم، وطالبوا المسؤولين الحكوميين “بسرعة إعادة دراسته وتقييمه وفقاً للمؤهلات العلمية والتدرج الوظيفي والأقدمية، ثم وضعه موضع التنفيذ خدمة للصالح العام”.

وقال المحتجون إن “هذه الوقفة ليست الوحيدة، بل هناك وقفات احتجاجية مشابهة ومتضامنة معها في مختلف مناطق ليبيا ومدنها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، تنادي بأعلى صوتها وتطالب بتلك الحقوق المشروعة نفسها”.

وحدّد الأطباء المحتجون مطالبهم، وهي: إعادة النظر في رواتبهم، وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية، وبيئة ملائمة للعمل، ودفع مستحقات العاملين خلال جائحة كورونا، واعتبار العناصر الطبية التي توفيت خلال العمل شهداء واجب، وصرف رواتب الأطباء.