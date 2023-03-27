بويصير: الأمور في «إسرائيل» ستحلّ ديمقراطياً وكما يريد مواطنها الواعي

أثنى محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، على ما سماها «الديمقراطية في إسرائيل»، مراهناً على وعي «المواطن الإسرائيلي» في أن يُجنب بلاده مصير ليبيا.

كتب قائلاً على فيسبوك: «فلنراقب ما يحدث فى اسرائيل.. لا اطلاق نار على المتظاهرين، ولا عنف ووحشيه، ولا دبابات فى الشوارع، ولا الجيش والشعب يد وحده، ولن يخرج نتنياهو، ليقول لهم «زنقه زنقه دار دار» ولن يصف المتظاهرين «بالجرذان» وفق قوله.

أضاف قائلاً: «ولا جنرال مخابرات بائس، يقفز الى السلطة، ولا جنرال متقاعد يبيع نفسه للخارج من أجل الاستيلاء على السلطة بالقوة، ولن تدمر تل أبيب ويصبح وسطها اطلالاً، ولن تحاصر يافا وتقصف بالمدفعية ولن يستعين أحد بڤاغنر أو المرتزقه كى يوصلوه للحكم، كما لن تتكون ميليشيات ..

يقودها القطوس والجرو والفناص والزقرلو، ولن يتخذوا من السلاح وسيلة للارتزاق، ولن يصل الفاسدون إلى الحكم، ولا المرتشين ولا السرقة».

وواصل قائلاً: «كما لن يتمسك أعضاء الكنيست، بمواقعهم عشر سنوات ويعملون على عرقلة أي انتخابات تتسبب فى تركهم لمقاعدهم، ولن تنقسم الحكومة إلى اثنتين احداهما فى تل أبيب والأخرى فى القدس، ولن يسعى ضابط صف جاهل ان يكون رئيس وزراء حتى لو على الرف، ولن يجرؤ طوال العمر، أن يمدوا يدهم للتدخل فيما يحدث هناك لانها ستقطع، وكل دنانيرهم لا تسوى فى هذا الموقع شيئا، ولن يرسل لهم المصريون ضباط مخابراتهم يفتنون بينهم و يخربون حياتهم السياسية ، فهم لا يستطيعون ذلك، إذن ماذا سيحدث، ستحل الأمور ديمقراطيا ومن خلال المؤسسات، وكما يريد المواطن الواعى الذى يريد قضاء مستقل».