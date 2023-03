بن عطية: علينا العمل على تجاوز كل مسببات الخلاف للحفاظ على تماسك المجتمع

ليبيا – أكد عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية أن التصالح والرغبة في الحفاظ على الوطن هدف نبيل يسعى له كل حريص.

عطية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال:” عندما قال غسان سلامة أن ليبيا متشظية وذلك يعني الحاجة لجهود كبيرة تمهد للمصالحة واجتماع الكلمة ولم الشمل ويكون ذلك باعتراف جميع الأطراف بحالة التشظي والانقسامات والصراع القائم والحاجة الملحة والعمل على تجاوز كل مسببات الخلاف والشقاق للحفاظ على تماسك المجتمع وبناء دولة الدستور والقانون”.

