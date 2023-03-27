اشتباكات الأحد تُحرج الدبيبة.. تاجوراء على صفيح ساخن

الوطن| رصد

يتخوف سكان العاصمة طرابلس من تجدد الاشتباكات المسلحة بعد اندلاعها، فجر الأحد، قبيل ساعات من اجتماع طرابلس للجنة “5+5” العسكرية المشتركة، ضمن المساعي الرامية إلى تشكيل “قوة موحدة” للمرة الأولى من الجانبين.

واندلعت اشتباكات مفاجئة بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، في تاجوراء، وتحدثت مصادر محلية عن استنفار أمني في المدينة، عقب الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل ميليشيات “كتيبة أسود تاجوراء”.

وقال شهود عيان، إن الاشتباك حدث بين عناصر الميليشيات داخل مقرها في منطقة “بئر الأسطى ميلاد”، وسط مناطق مأهولة، ما تسبب بذعر كبير للسكان… وحركة نزوح مواطنين من بيوتهم.

وكانت المنطقة نفسها، قد شهدت اشتباكات بين ميليشيات أسود تاجوراء ورحبة الدروع، أسفرت عن سقوط أربعة قتلى و7 جرحى على الأقل، في إطار الصراع التقليدي على مناطق النفوذ والسيطرة بين الميليشيات المسلحة.

وتجاهلت حكومة الدبيبة، وأجهزتها الأمنية والعسكرية، هذه الاشتباكات ولم تصدر بشأنها أي تعليق، رغم إعلان وزارة داخليتها بشكل متكرر، عن خطة شاملة لتأمين العاصمة طرابلس.