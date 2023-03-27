شاهد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في ليبيا (27 مارس 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في تقرير له عن حالة الطقس في ليبيا، أن تكون درجات الحرارة دافئة خلال النهار على اغلب مناطق ليبيا وتسجل تراجع بداية من يوم الغد على مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-26)مْ,تصل على بعض المناطق اليوم إلى (31)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-25)مْ، وعلى مناطق الخليج والدواخل اليوم مابين (27-30) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 31)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على مناطق الجفرة .

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:23)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:00).