الصغير: استمرار دعم المحروقات يحرم حسني بي من اكتساب المليارات

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، أن استمرار الدولة في دعم المحروقات واحتكارها لتوريد هذه السلعة دون غيرها، يحرم رجل الأعمال حسني بي، من اكتساب المليارات.

وقال الصغير في منشور له عبر «فيسبوك»: “ما يزعج حسني بي ليس الدعم بحد ذاته بل احتكار الدولة للدعم على المحروقات فهذا لا يجعل له نصيب من مليارات يرى لنفسه حق في اكتنازها، فهو لم يطالب طيلة عقود برفع الدعم عن السلع الاستهلاكية التي يتاجر بها وكون ثروات من الدعم عليها من خلال جزئيتي المضاربة بالأسعار والاتجار بفارق العملة بالدولار”.

وأضاف “استمرار الدولة في دعم المحروقات واحتكارها لتوريد هذه السلعة دون غيرها يحرم حسني، من اكتساب المليارات يعني حسني يغني على ليلاه وليس على ليل المواطنين”.

وتابع “هذا لا يعني بأنني داعم بالمطلق لاستمرار الدعم على المحروقات فهذه ستنتهي لا محالة لكن يجب أن تنتهي بسلطة قوية تستطيع ضبط وتنظيم هذه السلعة وسوقها، تخيل بأن ترفع الدولة الدعم عن المحروقات وتسلمنا لأمثال حسني لنعيش ذات المعاناة في الوقود والكهرباء والمحروقات كالتي نعيشها في السلع الغذائية والملابس وغيرها”.

واستطرد “إلغاء الدعم لا يكون قبل وجود سلطة قوية وقادرة ومنضبطة تستطيع لجم أمثال حسني وتستطيع اخضاعهم لسلطة القانون والانضباط وليس شبح سلطة يتحكم بها هو وأمثاله”.