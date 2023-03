الأوجلي: البعثة الأممية لم تسع للوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والحديث عن بدائل، لا يتعدى كونه تهديدًا لفظيًا.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “السياق” رأى أنه لن يكون له أي وجود على أرض الواقع، لاعتبارات عدة، أبرزها أن البعثة متهمة بعرقلة التوافقات الليبية، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية لم تسع للوصول إلى حل شامل للأزمة، رغم قدرتها على ممارسة ضغوط أكبر على الأجسام السياسية ودفعها نحو الانتخابات.

ولفت إلى أن الأطراف المحلية لها مواقف متباينة من الانتخابات، لكن أغلبيتها تبحث عن مصالحها الخاصة وليس الوصول إلى الانتخابات بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذه الأطراف تسهم أيضا في عرقلة الانتخابات بشكل واضح لأهداف خاصة.

وعن موقف هذه الأطراف من البعثة الأممية، قال الأوجلي: إن تهديد البعثة بالذهاب إلى بدائل، لن يغير مواقف هذه الأطراف ولا مخططاتها.

