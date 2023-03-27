وزارة التعليم تطالب بالالتزام بالدراسة في رمضان واستكمال المناهج حسب الخطة

أخبار ليبيا 24

طالبت، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم بحكومة الوحدة، مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، إصدار تعليماتهم، بشكل عاجل، لمديري المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بضرورة الالتزام والتقيد بفتح أبواب المدارس حسب المواعيد المحددة واستكمال المناهج حسب الخطة الدراسية المعتمدة وإجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة.

وطالبت، سمية ميلاد راشد، إحالة أسماء المتغيبين من المعلمين أو الإداريين بالمؤسسات التعليمية إلى ديوان المراقبة.

كما طالبت راشد كذلك إصدار التعليمات إلى مديري مكاتب التعليم (الأساسي – الثانوي – الخاص) بالمراقبة القيام بزيارات ميدانية بشكل يومي وحصر المدارس المخالفة وغياب المعلمين واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.

وشددت على أن من يخالف ذلك من مديري المكاتب بالمراقبة – المؤسسات التعليمية العامة -الخاصة، يتحملون المسؤولية القانونية في الإجراءات المتخذة الناتجة عن التقصير والإهمال في أداء أعمالهم.

وطالبت بإحالة تقرير مفصل عن سير الدراسة مرفقا بكشف أسماء المدارس المخالفة، في بحر 3 أيام من تاريخه.

مخالفة الخطة

وقالت إن، بالاطلاع على التقارير المعدة عن أعضاء المكتب وبعض من رؤساء أقسام المتابعة وتقييم الأداء عن الزيارات الميدانية التي قاموا بها لمتابعة سير العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية، لوحظ إقفال وإيقاف الدراسة ببعض المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، بالمخالفة للخطة الدراسية المعتمدة من الوزارة مما تسبب في الإخلال بسير العملية التربوية والتعليمية والتي تؤثر سلبا في التحصيل الدراسي لدى المتعلم.

وأضافت، كما لوحظ عدم التزام وتقيد بعض من مديري المؤسسات التعليمية العامة والخاصة ببعض المراقبات بفتح أبواب المدارس وبدء الحصة الأولى بالوقت المحدد.

وقالت إنه لوحظ تغيب بعض المعلمين دون اتخاذ أي إجراءات رادعة (لفت نظر، إنذار، خصم) من قبل مديري المؤسسات التعليمية العامة وإحالة الغياب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وذكرت، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم، أن استكمال المناهج الدراسية وإجراء الامتحانات ببعض المؤسسات التعليمية العامة – الخاصة بالمخالفة للخطة الدراسية المعتمدة من الوزارة ومواعيد الامتحانات للعام الدراسي قبل الموعد المحدد لهم، يدل على عدم قيام بعض المفتشين التربويين بالزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة ومتابعة مدى التزام وتقيد المعلمين بتنفيذ الخطة الدراسية وإحالة تقارير إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.