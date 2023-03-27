«شوبار»: توقيع الرئيس الأمريكي قانون الاستقرار بداية استعادة ليبيا السيادة

أصدر محمد شوبار، رئيس ما يعرف مبادرة القوى الوطنية الليبية، بياناً بشأن توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الأستقرار، معرباً عن سعادته بذلك.

قال في بيانه: «إن مبادرة القوى الوطنية الليبية رئيسا وأعضاء إذ يعبرون على سعادتهم وإمتنانهم بمناسبة توقيع الرئيس الأمريكي السيد جو بايدن على قانون منع الصراعات في ثمان دول من بينها ليبيا للشروع في تنفيذه».

أضاف: «هذا ما عملت عليه مبادرة القوى الوطنية الليبية مع شركائها وأصدقائها منذ سنوات، إن هذه الخطوة هى الأهم من نوعها لبداية مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا لتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة سيادة ليبيا ووحدة أراضيها والشروع في مرحلة البناء والإعمار والأزدهار والتأسيس لدولة تتحقق فيها العدالة والحوكمة الرشيدة عبر خطة عشرية تطوى مراحل الفقر والعوز وتوفر للشعب الليبي حياة كريمة مرفهة».