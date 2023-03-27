وزارة التعليم تشدد على استمرار الدراسة خلال رمضان

العنوان

طالبت، وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، اليوم الإثنين، بالالتزام بالدراسة خلال شهر في رمضان المبارك واستكمال المناهج حسب الخطة الدراسية المعتمدة وإجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة.

وطالبت، مديرة مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة، مراقبي التعليم بإصدار تعليماتهم، بشكل عاجل، لمديري المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بضرورة الالتزام والتقيد بفتح أبواب المدارس حسب المواعيد المحددة واستكمال المناهج حسب الخطة.

ودعت إلى إحالة أسماء المتغيبين من المعلمين أو الإداريين بالمؤسسات التعليمية إلى ديوان المراقبة، مشددة على أن المخالفين يتحملون المسؤولية القانونية في الإجراءات المتخذة الناتجة عن التقصير والإهمال في أداء أعمالهم.

وطالبت بإحالة تقرير مفصل عن سير الدراسة مرفقا بكشف أسماء المدارس المخالفة، في بحر 3 أيام من تاريخه.