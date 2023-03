الحصادي يثمن جهود الساعين للمصالحة والتقارب لإنهاء الحرب وإعادة السيادة وتحقق الاستقرار

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن المصالحة والتقارب من أجل إيجاد مقاربة وطنية تنهي الحرب وتستعيد السيادةوتحقق الاستقرار من السنن الحسنة.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “أقول للذين سارعوا واجتهدوا في اتخاذ المواقف الصعبة وتحملوا أعباء المصالحة والتوافق والتقارب من أجل إيجاد مقاربة وطنية تنهي الحرب وتستعيد السيادة وتحقق الاستقرار، ولم يلتفتوا إلى الطعن والتخوين والتحريض”.

وأضاف الحصادي: “من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا”.

