طقس دافئ على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

طقس دافئ تشهده معظم مناطق ليبيا، اليوم الإثنين، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 26 و31 مئوية على المناطق الممتدة من سرت إلى إجدابيا ومناطق الوسط والجنوب وتتراوح على باقي المناطق ما بين 20 و25 مئوية.

وتوقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا اعتبارًا من الغد الثلاثاء على مناطق الشمال، مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة على الساحل. وذكر المركز، أن الانخفاض يشمل معظم المناطق باقي أيام الأسبوع.

والرياح، في شمال غرب ليبيا، جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي الشمال الشرقي غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض مناطق الجبل الأخضر.

أمّا الرياح في الجنوب الغربي، متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما في الجنوب الشرقي متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.