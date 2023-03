شركة البريقة لتسويق النفط توضح سبب التأثير على منسوب رصيد مستودع طرابلس النفطي

ليبيا – أكد المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط أن سوء حالة البحر وعدم تجهيز كميات الوقود المبرمجة للتحويل أدى إلى تدنِ حاد في رصيد مستودع الزاوية النفطي أثر على منسوب رصيد مستودع طرابلس النفطي.

شركة البريقة قالت في تصريح لقناة “فبراير”: تم تفريغ الوقود من الناقلة أنوار إفريقيا بميناء طرابلس والمحملة بـ 18 مليون لتر.

وكشف المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط عن وصول ما يزيد عن 128 مليون لتر من الوقود إلى ميناء طرابلس.

ولفت إلى أن خزانات مصفاة الزاوية جاهزة لاستقبال كميات تصل إلى 30 مليون لتر من الوقود.

ودعا أصحاب المحطات التابعة لشركتي الشرارة وخدمات الطرق السريعة التي تواجه صعوبة في التزود إلى التوجه مباشرة لمستودعات الشركة.

