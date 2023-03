أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس شركة أكاكاوس للخدمات النفطية احتياطيا بتهمة إساءة السلطة المسندة إليه وتحصيل غيره لمنافع مادية بالمخالفة للتشريعات.

وقال مكتب النائب العام إن المتهم التفت عن النظم التي تعطي الأولوية لشركة تموين الحقول النفطية؛ وأبرم عقد خدمات تموينية مع إحدى أدوات التنفيذ بقيمة 12 مليون دينار، موضحا أن تكلفة أجود الخدمات لا تبلغ ثمن العقد المبرم حسب العروض المقدمة.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن إجراءات التقصي أنبأت عن إثبات واقع تصرفه فيما يعادل 500 ألف دينار دون توافر سبب موضوعي يشرعن هذا السلوك.

المصدر: مكتب النائب العام

The post حبس رئيس مجلس شركة أكاكاوس للخدمات النفطية احتياطيا لتحصيل منافع مادية بالمخالفة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار