ليبيا.. دبيبة يوجه بفتح كافة محطات الوقود لحل مشكلة الازدحام

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ويلاتها، عبدالحميد دبيبة، وزارة الداخلية بإلزام كافة محطات الوقود بالتنسيق مع شركة البريقة ولجنة توزيع الوقود المكلفة من رئيس الوزراء، لمعالجة مشكلة الازدحام أمام محطات الوقود.

وأشار خطاب وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء، عادل جمعة، إلى الاجتماع الذي عقده الدبيبة الخميس الماضي لمتابعة توزيع الوقود للمحطات، بعد ملاحظة الازدحام الشديد أمام المحطات وإقفال بعضها، وعدم استيلام الوقود وتوزيعه.

وأفاد الخطاب الموجّه لوزير الداخلية المكلف بإلزام محطات توزيع الوقود باستئناف علمها، لمعالجة مشكلة الازدحام، والتنسيق بخصوص ذلك مع وكيل وزارة لداخلية لشؤون المديريات، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

وكانت أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط، بيانا توضيحيا بشأن الازدحام الذي شهدته محطات التزود بالوقود في مدينتي الزاوية وطرابلس، وقدمت اعتذارها إلى المواطنين وطمأنتهم على توفر الوقود بكميات تصل إلى 128 مليون لتر.