زيدان: باتيلي سيلجأ للخطة البديلة

الوطن| رصد

قال الباحث في العلوم السياسية د. فرج زيدان، إن الأوضاع الحالية في ليبيا تذهب إلى استخدام الخطة البديلة للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وأوضح زيدان، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن انقسام المؤسسات عائق أمام الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

وأشار زيدان إلى أن الأوضاع تذهب إلى تعيين لجنة باتيلي لوضع القوانين الانتخابية لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقال باتيلي مؤخرا إنه إذا فشل مجلس النواب ومجلس الدولة في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب فسيجري النظر في الإجراء البديل.

وأشار باتيلي إلى أنه لن يقبل أي تحركات من أي طرف لعرقلة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مضيفا أنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية.