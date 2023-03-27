ضبط خمسة أفارقة بحوزتهم مواد مخدرة بنية الاتجار بها في مصراتة

أخبار ليبيا 24

ألقت، دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، القبض على خمسة أفارقة بحوزتهم مواد مخدرة أثناء مداهمة أحد الأكار في مصراتة.

وقالت وزارة الداخلية، إن عملية القبض جاء بأمر من نيابة مكافحة المخدرات مصراتة؛ إذ داهمت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وكر لبيع المخدرات والأقراص المخدرة بمنطقة الحامية، بالإضافة إلى مداهمة وكر آخر بمنطقة الهبارة.

وأضافت، أنه تمّ خلال هذه العملية ضبط 5 أشخاص من تجار المخدرات من الجنسية الإفريقية وبحوزتهم مواد مخدرة، مشيرى إلى أنّه تمت إحالتهم إلى جهاز مكافحة المخدرات فرع مصراتة، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.