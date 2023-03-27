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الغوج: الأطباء سيقدمون استقالة جماعية أو سيقومون بعصيان مدني في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا “محمد الغوج” إن الأطباء سيقدمون استقالة جماعية أو سيقومون بعصيان مدني في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم بشكل كامل.

الغوج حمّل في تصريح لشبكة “لام” وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية كامل المسؤولية بسبب مماطلتها في تسوية المطالب الشرعية التي رفعت إليها، ومنها قضية تحسين الأجور من خلال إعادة مراجعة التصنيف المهني.

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صحيفة المرصد الليبية

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