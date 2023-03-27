القبض على شخصين قتلا عاملًا وافدًا بهدف السرقة في عين زارة

أخبار ليبيا 24

وقع شخصين قاما بقتل أحد العمالة الوافدة لقصد السرقة في قبضة مكتب البحث الجنائي طرابلس وتمت إحالتهما إلى مركز شرطة عين زارة من حيث الاختصاص.

وأفادت وزارة الداخلية، أن من خلال متابعة نشرة الجرائم اليومية المسجلة بمركز الشرطة، باشر أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، عمليات البحث والتحري حول واقعة قتل أحد العمالة الوافدة من الجنسية النيجرية وسرقة مبلغ مالي من الضحية يقدر بـ 2000 دينار من قبل أشخاص مجهولين.

وأوضحت الوزارة، أن الجريمة وقعت بدائرة مركز شرطة عين زارة. وأضافت، أن الجهود الأمنية أسفرت عن التعرف على مرتكبي الواقعة، حيث تمّ ضبطهما، وبالاستدلال معهما اعترفا بارتكابهما واقعة القتل لقصد السرقة.

وقالت، إن بالانتهاء من ضبط أقوالهما اتخذت الإجراءات القانونية، وتمت إحالتهما إلى مركز شرطة عين زارة من حيث الاختصاص.