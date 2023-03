البركي: الاستراتيجية العشرية الأمريكية هدفها دعم الوجود الأمريكي أمام التمدد الروسي في أفريقيا

ليبيا – قال المرشح الرئاسي عبد الرحيم البركي وكيل وزارة التعليم في حكومة عبد الله الثني إن الاستراتيجية العشرية الجديدة التي أعلن عنها السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في ظاهرها دعم الاستقرار في ليبيا، وفي باطنها دعم الوجود الأمريكي أمام التمدد الروسي في أفريقيا بشكل عام وليبيا بشكل خاص.

البركي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “نحن لسنا في حاجة لأي خطة زمنية، إنما نحن في حاجة إلى إرادة شعبية قوية تدعم المؤسسة العسكرية”.

