تعرض إحدى محطات منظومة النهر لاعتداء من قبل مواطن

أعلن جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي عن تعرض المحطة 627 الواقعة على خط المسار الشرقي بالقرب من مدينة الخمس للاعتداء من قبل أحد المواطنين عند محاولته ربط وصلة غير شرعية.

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي أن الاعتداء تسبب في كسر صمام التصريف الجانبي لمحطة التصريف والواقعة تحت ضغط تشغيلي 17 بئرا.

وأكد المكتب الإعلامي أن الفرق الفنية تعمل منذ صباح الأحد بشكل مستمر على إيقاف التسريب دون اللجوء إلى إيقاف التشغيل، وأن هذه المحاولات لا تزال مستمرة.

يشار إلى أن منظومة النهر الصناعي تتعرض للاعتداءات بين الفترة والأخرى عند محاولة قيام بعض المواطنين بإجراء توصيلات غير شرعية.

المصدر: جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي

