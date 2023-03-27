ليبيا.. وزير دفاع حكومة باشاغا يرحب باجتماعات العسكريين في طرابلس

رحب وزير الدفاع في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أحميد حومة، باجتماع عدد من قادة الجيش الليبي من شرق البلاد وغربها في طرابلس، بإشراف اللجنة العسكرية 5 + 5 ورعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال “حومة ” إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لخطوات سابقة على مدى العامين الماضيين، بهدف توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، واصفا اللقاء بأنه “سلام الشجعان، وتعالٍ عن الجراح التي أنهكت الوطن، وكادت أن تودي بسيادته واستقلاله”.

ودعا الوزير كافة الليبيين إلى الالتفاف حول مثل هذه الخطوات وتعزيزها، وصولا إلى وحدة الصف ولم الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية ، مشددا على أن المؤسسة العسكرية في حال توحيدها، ستكون هي الضامن لإنجاح أية انتخابات، كذلك لقبول كافة الأطراف لنتائجها بقوة القانون لا بقوة العنف والاقتتال.

وأشاد حومة بمساعي المبعوث الأممي “عبد الله باثيلي”، من أجل خروج ليبيا من الأزمة العالقة فيها منذ سنوات، داعيا الجميع لعدم الإنصات لأي أصوات من شأنها إثارة الفتن بين الليبيين.