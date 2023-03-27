بيان مهم من اللجنة العسكرية المشتركة بحضور باتيلي في طرابلس

الوطن| رصد

أصدرت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بيانا، عقب اجتماعها بعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة دور المؤسسات العسكرية والأمنية في توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام 2023.

وجاء البيان على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

“ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين”

بتاريخ 4 رمضان 1444 هجرية، الموافق لـ 26 مارس 2023، نظمت اللجة العسكرية المشتركة 5+5 بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، اجتماعا ضم عددا من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية. تمت خلال الاجتماع مناقشة دور المؤسسات العسكرية والأمنية في توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام 2023.

وأكد المجتمعون في مدينة طرابلس على النقاط التالية: