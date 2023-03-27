بيان مهم من اللجنة العسكرية المشتركة بحضور باتيلي في طرابلس

الوطن| رصد
أصدرت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بيانا، عقب اجتماعها بعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة دور المؤسسات العسكرية والأمنية في توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام 2023.
وجاء البيان على النحو التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
“ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين”
بتاريخ 4 رمضان 1444 هجرية، الموافق لـ 26 مارس 2023، نظمت اللجة العسكرية المشتركة 5+5 بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، اجتماعا ضم عددا من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية. تمت خلال الاجتماع مناقشة دور المؤسسات العسكرية والأمنية في توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام 2023.
وأكد المجتمعون في مدينة طرابلس على النقاط التالية:
- أن يكون الحوار ليبيا – ليبيا وداخل الأراضي الليبية.
- رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
- الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.
- نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي.
- مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة.
- إيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية.
- زيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب.
- استكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر.
- المضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم.
- كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك