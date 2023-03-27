أتمنى أن يكون اجتماع اللجنة العسكرية قدوة للآخرين الذين يسعون للتوصل إلى حلول للأزمة السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أثني الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، اليوم الإثنين، على الروح الوطنية التي أظهرها المشاركون في اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 مع قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية.

وأعرب، عن أمله في أن يكون يغدوا الاجتماع قدوة للآخرين الذين يسعون للتوصل إلى حلول للأزمة السياسية في ليبيا.

وقال باتيلي، إن “اجتماع الأمس بمثابة عملية بناء ثقة مهمة للقيادات الأمنية والعسكرية الليبية”.

وأعلنت البعثة الأممية، في بيان، اتفاق المجتمعين على عدة نقاط من بينها التأكيد على رفض التدخل الأجنبي وأن يكون الحوار ليبيًا فقط، وداخل الأراضي الليبية.

كما أعلنت أنه تمّ التأكيد على الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس، ونبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي.

وأضافت، أنه تمّ التأكيد أيضًا على مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة.

وقالت إن المجتمعين اتفقوا على إيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية، بالإضافة إلى زيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب، واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر.

وأضافت، أنه تم الاتفاق على المضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي.