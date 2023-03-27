«غرفة طوارئ الدبيبة»: ناقشنا ضمان انسيابية السلع عبر المنافذ المختلفة

ناقشت غرفة طوارئ الخاصة بمتابعة توفر السلع الأساسية، التابعة لحكومة الدبيبة، التقرير الأسبوعي المقدم إلى مجلس الوزراء ووضع السوق من حيت الأسعار وتوفر السلع في المخازن و ضمان انسيابها عبر المنافذ المختلفة.

وقال بيان صادر عن حكومة الوحدة المؤقتة: “بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بتشكيل غرفة الطوائ، عقدت الغرفة اجتماعها الثالث بمقر جهاز الحرس البلدي”.

وأضاف البيان “تم مناقشة التقرير الأسبوعي المقدم إلى مجلس الوزراء ووضع السوق من حيث الأسعار وتوفر السلع في المخازن وضمان انسيابها عبر المنافذ المختلفة، وعرض رئيس جهاز الحرس البلدي التقارير الواردة من الغرف الفرعية المشكلة بالمناطق”.

وتابع “اتفق الحضور على تقديم مقترح هام إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الاحترازية في سبيل مكافحة استغلال المستهلك ومعالجة ارتفاع الأسعار في بعض السلع والخضروات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة”.