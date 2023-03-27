باتيلي: قادة الوحدات العسكرية سيعملون على التوافق حول الترتيبات الأمنية للانتخابات

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن “قادة الوحدات الأمنية والعسكرية سيضطلعون بدورٍ مهمٍ في التوافق حول الترتيبات الأمنية والقضايا الرئيسية الأخرى التي ترافق المسار الانتخابي.”

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، أمس الأحد في العاصمة طرابلس، مع مجموعة من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من الشرق والغرب والجنوب، برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وجدد باتيلي بحسب سلسلة تغريدات للبعثة الأممية بموقع “تويتر” دعوته لـ “جميع القادة في الشرق والغرب والجنوب إلى توطيد دعائم السلام في ليبيا”.

وبينت البعثة الأممية أن الاجتماع يعد الأوسع الذي يُعقد داخل ليبيا منذ عقدٍ من الزمن ويهدف إلى متابعة الالتزام الذي عبر عنه المشاركون خلال اجتماع 15 مارس في تونس بشأن العمل معًا لتهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات في 2023.