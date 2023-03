اجتماع طرابلس يشدد على “حكومة موحدة والمضي نحو الانتخابات”

أكّدت قيادات عسكرية وأمنية عن المنطقتين الشرقية والغربية بحضور لجنة 5+5 على ضرورة الالتزام بكل ما نتج عن الحوار بینهم مع اللجنة العسكرية المشتركة في اجتماعي تونس وطرابلس.

وشدد بيان المجتمعين في طرابلس، على عدم الاقتتال ونبذ العنف بكافة أشكاله على كامل التراب اللیبي، مؤكدين على ضرورة إیجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة اللیبیة.

وحث الاجتماع مجلسي النواب والدّولة على استكمال المسار الدستوري والمضي نحو الانتخابات.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع آخر في مدينة بنغازي خلال شهر رمضان المبارك، والتأكید على استمرار العمل في طریق توحید المؤسسات العسكریة، عبر رئاستي الأركان بالمنطقتين الشرقية والغربية.

وشدد المجتمعون على زيادة الجهود لحل مشكلة المهجرين والمتضررين من الحروب السابقة. واستمرار جھود المصالحة الوطنیة وجبر الضرر.

يشار إلى أن رئيس وأعضاء لجنة 5+5 وقيادات عسكرية وأمنية من الشرق عقدوا اجتماعا يوم الأمس في طرابلس اجتماعا مع قيادات عسكرية وأمنية من الغرب، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

المصدر: بيان ختامي للاجتماع

