باتيلي: اجتماعات (5+5) العسكرية أكدت ضرورة توحيد المؤسسة وإيجاد حكومة ليبية موحدة

قال المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي، إن اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) وقادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس، أكدت على ضرورة إقامة حوار (ليبي -ليبي) داخل الأراضي الليبية.

وأوضح المبعوث الأممي في ليبيا، في بيان له، اليوم الإثنين، أن الاجتماعات أكدت على رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، ونبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله.

ودعت الاجتماعات التي عقدت أمس في العاصمة طرابلس، إلى ضرورة إيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية.

وشددت على مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، مؤكدة زيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب.

وبحسب باتيلي، حضت الاجتماعات على المضي في مسعى الانتخابات وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم.

وأمس، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إنه تم عقد اجتماعا أمنيا رفيع المستوى من أجل توحيد الجهود لتنظيم الانتخابات، ووضع آليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية.

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وترأس الاجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وضم ممثلين عن القيادة العامة واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وحكومة الوحدة والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وقيادات عسكرية من شرق وغرب ليبيا.

وأضافت وزارة الداخلية، أن الاجتماع جاء لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها، ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان.

وضم وفد القيادة العامة الذي وصل إلى العاصمة طرابلس في وقت سابق الأحد، كل من رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرزاق الناظوري، ووكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، فرج قعيم، ومدير مكتب المشير خليفة حفتر، اللواء خيري التميمي، وآمر اللواء 128 معزز، حسن معتوق الزادمة، وآمر لواء طارق بن زياد، عمر مراجع، وعضوي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مراجع العمامي والمهدي الشريف.