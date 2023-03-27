النيابة العامة: حبس مدير شركة أكاكوس للخدمات النفطية احتياطيا

أعلن مكتب النائب العام حبس رئيس مجلس إدارة شركة أكاكوس للخدمات النفطية احتياطيا بعد التحقيق في واقعات فساد شابت نشاطه.

وأكد مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعات فساد خالطت النشاط الموكل إلى رئيس مجلس شركة أكاكاوس للخدمات النفطية؛ فتولى وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف – طرابلس؛ تقصي واقع انصراف إرادة المسؤول إلى إساءة السلطة المسندة إليه.

وأسفر التقصي عن إثبات إسهامه في تحصيل غيره لمنافع مادية بالمخالفة للتشريعات؛ بأن ألتفت عن النظم التي تعطي الأولوية لشركة تموين الحقول النفطية؛ وأبرم عقد خدمات تموينية مع إحدى أدوات التنفيذ بقيمة اثني عشر مليون دينار؛ رغم أن تكلفة أجود الخدمات لا تبلغ ثمن العقد المبرم حسب العروض المقدمة؛ كما أنبأت إجراءات التقصي عن إثبات واقع تصرفه فيما يعادل خمسمائة ألف دينار دون توافر سبب موضوعي يشرعن هذا السلوك؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً.