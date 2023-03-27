ليبيا الان

داعيًا السياسيين للاقتداء به.. باثيلي يثني على اجتماع اللجنة العسكرية في طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أثني، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باثيلي، اليوم الإثنين، على الروح الوطنية التي أظهرها المشاركون في اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 مع قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، والذي عقد أمس الأحد في طرابلس.

وأعرب باثيلي، عبر تويتر، عن أمله في أن يكون الاجتماع قدوة للآخرين الذين يسعون للتوصل إلى حلول للأزمة السياسية في ليبيا. وقال إن “اجتماع الأمس بمثابة عملية بناء ثقة مهمة للقيادات الأمنية والعسكرية الليبية”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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