داعيًا السياسيين للاقتداء به.. باثيلي يثني على اجتماع اللجنة العسكرية في طرابلس

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أثني، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باثيلي، اليوم الإثنين، على الروح الوطنية التي أظهرها المشاركون في اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 مع قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، والذي عقد أمس الأحد في طرابلس.

كان اجتماع الأمس بمثابة عملية بناء ثقة مهمة للقيادات الأمنية والعسكرية الليبية. أثني على الروح الوطنية التي أظهرها المشاركون وآمل أن يغدوا قدوة للآخرين الذين يسعون للتوصل إلى حلول للأزمة السياسية في ليبيا.https://t.co/SY5JxS8xES — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) March 27, 2023

وأعرب باثيلي، عبر تويتر، عن أمله في أن يكون الاجتماع قدوة للآخرين الذين يسعون للتوصل إلى حلول للأزمة السياسية في ليبيا. وقال إن “اجتماع الأمس بمثابة عملية بناء ثقة مهمة للقيادات الأمنية والعسكرية الليبية”.