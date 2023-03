الأمين: ما نواجهه اليوم هو تحدي إنهاء السلطات التشريعية اللاشرعية المحتكرة للأزمات والحلول

ليبيا – علق القيادي في مدينة مصراتة الموالي لتركيا الحبيب الأمين على “إسترتيجية منع الصراعات” الأمريكي ومدتها 10 سنوات، مؤكدًا أن هناك حاجة الآن لتعريف واضح لمعنى “انتخابات وطنية” برلمانية أم رئاسية في ظل غياب دستور مستفتى عليه.

الأمين قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن ما تواجهه البلاد اليوم هو تحدي إنهاء السلطات التشريعية اللاشرعية المحتكرة للأزمات والحلول مع وجود اطراف محلية بصفة وكلاء للتدخل الخارجي تضارب بالسلاح على السلطة ما زالت تحظى بدعم دولي – إقليمي – أممي ينتظرها بزمن مفتوح.

وتابع: “وهنا يطرح السؤال عن أي مطامح وتطلعات للشعب الليبي يتحدث القانون ونحن مازلنا نرى ونسمع ونتابع الرهان الدولي – الإقليمي على تعويم وتأهيل شخصيات جدلية بعينها بعيدة كل البعد عن الديمقراطية وبعضهم تتلبسه تهم العنف والتمرد وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان؟”.

وأشار إلى أن القانون تحدث عن المرونة في النهج وانتظار الفرص للتكيف لدعم اجراء انتخابات فهل يعني هذا أن الزمن 10 سنوات هو مجال آخر مفتوح للاستمرار بالمنطق التجريبي لحل الأزمة وفق نظرية الخطأ والصواب الروسية؟ وهل يفسر هذا بتبني سياسة النفس الطويل والصبر الممنوح للتعاطي مع الواقع الراهن وما يمكن فرضه أو تطويره أو تعديله بوجود ذات الأطراف التقليدية كأدوات للتأزيم والحل؟ بحسب قوله.

ولفت إلى أن مسألة توسيع المشاركة في صياغة الحلول أو إنتاج خرائط الطريق أو تفعيل مبادرات تبدو حتى اللحظة غير موجودة ومعطلة تمامًا، فما زالت قوى المجتمع المدنية منها والسياسية كالاحزاب والناشطين السياسيين والمهتمون بالشأن العام بعيدين عن الشراكة بأي عملية سياسية بل هناك تعمد مقصود وممنهج من البعثة والفاعلين الدوليين الذين ما زالوا يكرسون الاحتكار والحصرية على ما يسمى بالقوى السلطوية من محتكري السلطات والسلاح والمدعومين دوليًا وإقليميًا وهذه السياسة لم تتغير ولا يبدو انها محل اعادة نظر حتى اللحظة.

كما أضاف: “باقي الأهداف المبتغاة من الـ 10 سنوات لتحقيق الدمقرطة وإعادة هيكلة الاقتصاد وبناء الأمن ودمج ونزع السلاح وإرساء مبادئ العدالة والمساءلة وتحقيق المصالحة تبدو نتائج لاحقة لأي عملية سياسية انتخابية ديمقراطية تجدد الشرعية تبدأ بإنتاج الشرعية البرلمانية بإرادة شعبية استكمالًا لعملية الانتقال السياسي الديمقراطي، التي ستنهي أيضًا المراحل الانتقالية بإجراء انتخابات ذات مصداقية تتحقق بإنتاج دستور مستفتى عليه يفضي لتحديد نظام الدولة ووجود سلطات تنفيذية منتخبة “حكومة”، يصعب الحديث عنها الآن إلا كأمنيات طيبة ما لم تحسم قضايا التأطير الدستوري وآليات مقننة للانتخابات لإنتاج الدولة والكف عن إنتاج وتقاسم السلطة عندها ستتحول كل الأهداف الواردة بالقانون الامريكي لأهداف لمطلبية ليبية وبملكية ليبية كونها باتت صادرة عن سلطات تشريعية ليبية وموكلة للتنفيذ بعهدة حكومة منتخبة ومؤسسات ليبية موحدة”.

وأعرب في الختام عن تمنياته بأن يركز الدعم الدولي وتحديدًا الامريكي الغربي على التفكير والعمل بالقضايا الراهنة وترتيب حلولها بأولويات ليبية وقبل كل ذلك بمنطق عملي يبدأ بالانتخابات البرلمانية وينتهي بالدسترة والحكومة المنتخبة، ثم العمل على الأهداف المعززة للاستقرار والأمن والعدالة الانتقالية والمصالحة بقانون تحت ظلال من السلطات المنتخبة والخاضعة لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات.

