الطقس في ليبيا.. أجواء دافئة نهاراً والحرارة تصل لـ 31 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود درجات حرارة دافئة خلال النهار معظم مناطق البلاد، على أن تتراجع بداية من الغد على مناطق الشمال.

وأظهرت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة في جميع المناطق بين 22 و31 درجة مئوية.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و26 درجة مئوية تصل على بعض المناطق إلى 31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)،

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض مناطق الجبل الأخضر.

وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و25 درجة مئوية، وبين 27 و30 درجة مئوية على مناطق الخليج والدواخل ثم تسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

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وعن طقس منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح درجات الحرارة بين 28 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على مناطق الجفرة.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، تكون السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و28 درجة مئوية.