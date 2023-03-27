وزارة الدفاع الليبية تدعو للالتفاف حول مشروع توحيد المؤسسة العسكرية

الوطن|رصد

رحب وزير الدفاع بالحكومة الليبية احميد حومة باجتماع القيادات العسكرية في العاصمة طرابلس بإشراف اللجنة العسكرية 5 + 5 ورعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعيا لعقد مصالحة ليبية شاملة.

واعتبر الوزير خلال تصريحات رصدها موقع الوطن أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لما سبقها من خطوات على مدى العامين الماضيين بهدف توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية لحماية الوطن وضمان سيادته وسلامة أراضيه.

ودعا حومة كافة ابناء الشعب الليبي إلى الالتفاف إلى مثل هذه الخطوات وتعزيزها، وصولا إلى وحدة الصف ولم الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية؛ وأن المؤسسة العسكرية في حال توحيدها ستكون هي الضامن لإنجاح أية انتخابات والضامن كذلك لقبول كافة الأطراف لنتائجها بقوة القانون لا بقوة العنف والاقتتال.