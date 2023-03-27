اجتماع طرابلس العسكري والأمني مؤشر ايجابي على اتحاد الليبيين من أجل الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، إن اجتماع العسكريين والأمنيين بطرابلس، هو مؤشر ايجابي على قدرة الليبيين على أن يتحدوا من أجل تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وأضافت، عبر تغريدة على تويتر، “كما أن جهود البعثة الأممية لتقريب وجهات النظر تتطابق مع قناعتنا بقدرة الليبيين على إنتاج حل سياسي وسلمي”.

وتابعت المنقوش، “نُشجع على استمرار عقد اللقاءات بين الليبيين داخل ليبيا”.

وانتهى الأحد في طرابلس اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مع قادة الوحدات العسكرية والأمنية في غرب وشرق وجنوب ليبيا.

وخلص الاجتماع، الذي عقد في مجمع قاعات ريكسوس بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، إلى التأكيد على رفض التدخل الأجنبي وأن يكون الحوار ليبيًا فقط، وداخل الأراضي الليبية.

كما تمّ التأكيد، بحسب البعثة الأممية، على الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار الأول في تونس والثاني في طرابلس، ونبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي.

وتمّ التأكيد أيضًا على مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة.

واتفق المجتمعين على إيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية، بالإضافة إلى زيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب، واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر.

كما تمّ الاتفاق على المضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم، وعلى عقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي.