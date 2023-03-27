البعثة الأممية: اجتماع لجنة 5+5 وقادة الوحدات العسكرية والأمنية القادم في بنغازي

أعلنت البعثة الأممية، أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الذي عقد أمس، هو الأوسع الذي يعقد في ليبيا منذ 10 سنوات، مشيرة إلى أن الاجتماع القادم سيعقد في بنغازي.

وقالت البعثة في بيان صادر عنها: “عقدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، أمس في طرابلس، اجتماعاً مع مجموعة من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من الشرق والغرب والجنوب، برعاية الممثل الخاص للأمين العام السيد عبد اللهِ باتيلي”.

وأضافت “يعد هذا الاجتماع الأوسع الذي يُعقد داخل ليبيا منذ عقدٍ من الزمن، وقد تمت خلال الاجتماع مناقشة دور المؤسسات العسكرية والأمنية في توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام 2023”.

وتابعت “أكد المجتمعون في مدينة طرابلس على ضرورة أن يكون الحوار ليبيا – ليبيا وداخل الأراضي الليبية، إضافة إلى رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، فضلا عن الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس”.

واستطردت “شدد المجتمعون على ضرورة نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي، مع مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، مع إيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية”.

واستكملت “اتفقوا على زيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب، واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر، مع المضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي”.