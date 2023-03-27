بن قدارة: بدء تركيب مصفاة تكرير الجنوب خلال 36 شهرا

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أنه سيتم خلال 36 شهرًا البدء في عمليات تركيب مصفاة تكرير النفط في الجنوب الليبي وسيكون معها مصنع لغاز الطهي.

وأضاف بن قدارة في تسجيل مصور أن المصفاة المزمع تركيبها تكرر حوالي 30 ألف برميل من خام الشرارة حيث ستنتج بشكل أساسي البنزين وغاز الطهي لتحقيق الاكتفاء في الجنوب الليبي

وأشار بن قدارة إلى أنه من خلال تعاقد مؤسسة النفط مع شركة “هوني ويل” تسعى المؤسسة لزيادة القدرات الإنتاجية لمصافي التكرير في الزاوية وكذلك إيجاد الحلول المناسبة والمتاحة لمصفاة رأس لانوف.

وشدد بن قدارة على أن مؤسسة النفط تطمح إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من المحروقات والتوقف عن استيرادها من الخارج نظرًا لارتفاع سعر التكلفة.

وبين بن قدارة أن شركة “هوني ويل” قدمت حلول تقنية للغاز المصاحب من خلال تكثيفه أو إعادة تدويره أو تحويله إلى سلع أو إيصاله إلى محطات الكهرباء.

وأشار بن قدارة إلى اهتمام مؤسسة النفط بالمصافي والصناعات النفطية كونها أحد أهم الركائز في السنوات القادمة.