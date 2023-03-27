البعثة الأممية تكشف تفاصيل اجتماع طرابلس والاتفاق بين وفد حفتر وقادة المجموعات المسلحة

سردت البعثة الأممية في ليبيا، أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها في اجتماع طرابلس، بين وفد حفتر وقادة المجموعات المسلحة، ولجنة “5+5” من الطرفين.

وقالت البعثة في بيان لها أنه تم الاتفاق على المضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم.

وأشارت البعثة الى أن المجتمعون اتفقوا على نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي، ومواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وباقي مؤسسات الدولة.

وبحسب بيان البعثة تم الاتفاق أيضًا على إيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية، واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر.

وأضافت البعثة الأممية في ليبيا، أنه تم الاتفاق على أن يكون الحوار “ليبيًا – ليبيًا” وداخل الأراضي الليبية، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

وأكد الاجتماع على الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع لجنة “5+5” في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي.