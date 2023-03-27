القبض على شخصين قاما بـقتـل شخص لقصد السرقة في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على شخصين قاما بقتل أحد العمالة الوافدة لقصد السرقة .

ومن خلال متابعة نشرة الجرائم اليومية المسجلة بمركز الشرطة ، باشر أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس عمليات البحث والتحري حول واقعة قتل أحد العمالة الوافدة من الجنسية النيجرية وسرقة مبلغ مالي من المجني عليه يقدر بـــ2000 د.ل من قبل أشخاص مجهولين، والتي حصلت بدائرة مركز شرطة عين زارة.

مما أسفرت الجهود الأمنية إلى التعرف على مرتكبي الواقعة ، وتم ضبطهما وبجلبهما إلى مقر المكتب ، وبالاستدلال معهما اعترفا بارتكابهما واقعة القتل لقصد السرقة، وبالانتهاء من ضبط أقوالهما اتخذت الإجراءات القانونية وتمت إحالتهما إلى مركز شرطة عين زارة من حيث الاختصاص.