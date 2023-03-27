بعد ختام اجتماع طرابلس.. المنقوش: نشجع على استمرار عقد اللقاءات بين الليبيين داخل ليبيا

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قالت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، إنها تشجع على استمرار عقد اللقاءات بين الليبيين داخل ليبيا، وذلك في ختام اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مع قادة الوحدات العسكرية والأمنية في الغرب والشرق والجنوب بطرابلس.

وقالت المنقوش، عبر تغريدة على تويتر، إن “اجتماع العسكريين والأمنيين بطرابلس، هو مؤشر ايجابي على قدرة الليبيين على أن يتحدوا من أجل تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات”.

اجتماع العسكريين والأمنيين بطرابلس، هو مؤشر ايجابي على قدرة الليبيين على أن يتحدوا من أجل تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات،كما أن جهود البعثة الأممية لتقريب وجهات النظر تتطابق مع قناعتنا بقدرة الليبيين على إنتاج حل سياسي وسلمي.نُشجع على استمرار عقد اللقاءات بين الليبيين داخل ليبيا. — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) March 27, 2023

وأضافت، “كما أن جهود البعثة الأممية لتقريب وجهات النظر تتطابق مع قناعتنا بقدرة الليبيين على إنتاج حل سياسي وسلمي”. وتابعت، “نُشجع على استمرار عقد اللقاءات بين الليبيين داخل ليبيا”.