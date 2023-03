بويصير: لماذا نقصي خيار الملكية الدستورية ونحرم الناس من الإدلاء برأيهم تجاهه؟

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي محمد بويصير: إذا كنا نعد لانتخابات نهاية العام ويدور الجدل عن كونها انتخابات نيابية ورئاسية أم نيابية فقط ، فلماذا لا نعطي لأنفسنا الحق في حرمان الليبيين من اختيار آخر غائب كما يبدو عن أذهان من يعد لهذه الانتخابات؟ ولماذا نقصي خيار الملكية الدستورية؟ ونحرم الناس من الإدلاء برأيهم تجاهه، خاصة بعد ما جربناه من فشل في تأسيس جمهورية أو حتى جماهيرية تمثل الناس واستبدلناها باستبداد قميء عنيف يتحدث باسمنا بينما فرض علينا أن نسمع ونطيع فقط وإلا فهو السجن أو الموت أو المنفى.

بويصير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: لماذا لا تكون الانتخابات لمجلس نيابي، أو كما أحب أن اسميه مجلسًا تأسيسيًا يؤسس لليبيا الجديدة المستقرة الحرة المزدهرة؟ ولماذا لا نضع على بطاقة الانتخاب سؤالًا: “أيهما تفضل النظام الرئاسي أم الملكية الدستورية، ونرى ماذا يريد الليبيون؟”.

وأردف: “شخصيا أعتقد أننا وكما اتضح من كل ما حدث لنا أننا غير مؤهلين لإقامة الجمهورية، وأنها ستتسبب في عدم استقرار، ولذلك لماذا لا نجرب ملكية دستورية، يكون فيها الملك صاحب السيادة ولكنه لا يتدخل في السياسة ولا ينحاز لفريق ضد فريق ولا فكرة ضد أخرى، بل دوره الحفاظ على وحدة البلاد، بينما يختار الشعب حكومته ديمقراطيًا، والتي ستحكم باسم الملك، ولإرضاء الشعب الذي ينتخبها؟”.

وتابع بويصير حديثه: ‘لا بد أن ننظر إلى ذلك جديًا، ففي حالتنا بالذات سيكون في الفصل بين السيادة والسياسة، ووجود بيت يلجأ له كل الليبيين، يحمي حقوق الناس كلهم بغض النظر عن توجهاتهم، ويمنع الظلم ويحمي الاستقرار والديمقراطية والعدالة بعيدًا عن السياسة وانحيازاتها خير كثير”.

